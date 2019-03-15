友邦去年新業務價值破紀錄近40億美元

友邦保險(01299)公布，截至2018年12月31日止13個月的股東應佔溢利31.63億美元，每股基本盈利26美仙，派末期息84.8港仙。由於今個財政年度結算日由去年11月30日更改為12月31日，設特別息9.5港仙，即共派息94.3港仙。



截至2017年11月30日止，公司12個月的純利為61.2億美元。



按固定匯率基準列示，以及根據國際財務報告準則，去年12月底止12個月的稅後營運溢利為52.98億美元，按年增長13%；新業務價值按年增22%至破紀錄的39.55億美元；年化新保費增加15%至65.1億美元；新業務價值利潤率上升3.7個百分點至60%。中國新業務價值增長30%，香港新業務價值增長24%；新加坡新業務價值則增長18%；泰國新業務價值上升12%。



如按實質匯率計，期內稅後營運溢利按年增14%；新業務價值增長23%；年化新保費增16%；新業務價值利潤率升4個百分點。中國新業務價值增長33%；香港新業務價值增長24%；新加坡新業務價值則增長20%；泰國新業務價值上升17%。



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