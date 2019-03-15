【股民熱話】港股將淪為「二奶」　此話何解？

今年以來，內地股市在利好政策、外資流入增多以及官方的主動推波助瀾下，打破沉默，出現自2015年大冧市以來最火爆的人氣場面，滬、深股票指數齊齊飆升，成交大增。此期間，香港股市雖受惠於內地股市的牛氣沖天，惟觀乎互聯互通機制，北上買A股的「滬股通」和「深股通」的成交額，明顯高於南來買港股的「港股通」。



顯而易見，當內地股市持續對外開放，愈來愈多外資可以經互聯互通機制北上投資內地股市，選購不同種類的內地企業股份。那麼以中資股佔比為主的港股，好可能會成為投資中概股的「二奶」之選。內地股市興旺，愈來愈多好的企業都選擇留在內地上市，長遠而言，大媽們也用不着來香港炒股。



本來互聯互通係港股優勢，但未來卻可能變成一大隱憂，即資金都經此湧往內地，但北水南下卻難再擴規模。長此下去，將再次突凸顯港股的流通性問題。



再看看數據，2月至3月13日止，滬股通及深股通的平均每日成交額分別為252億及219億元人民幣(合計471億元人民幣)，明顯較同期港股通(滬加深)的平均每日成交額149億元為多。本來，滬深A股合計市值接近55萬億元人民幣，每日成交數千億元甚至過萬億元人民幣，而市值約33萬億元、每日成交額僅一千幾百萬億元的港股，自然會給比下去。但無可否認，互聯互通的設計，用以服務外資進入內地A股為主的功能愈來愈鮮明。



當A股交投回復活躍，各項改革改善企業管治及盈利能力，內地資金要往海外尋找投資出路的需求下降，形成互聯互通機制的需求呈「北向」遠比「南向」大，也就是說，內地股市才是「主人翁」，港股只不過是配角。



內地投資者在A股人氣旺盛之下，資金不愁投資出路，加上內地加快IPO審批及設立科創板，內地企業首選地自然是熟悉業務市場的內地股市，長此下去，在港上市的中資股交投亦會受到影響。偏偏中資股佔港股市值比重大，若中資股交投被分流的話，將一再凸現港股的流通性問題。



難怪在香港交易所(00388)的三年戰略，高調大打「國際化」牌，皆因香港的中國企業IPO客戶對象可能趨降，而在內地與及外地投資者眼中，港股的成分必須與A股有更明顯的分別，如內地買不到的國際企業股，否則選擇直接參與A股而棄玩港股，將成趨勢。



東方產經專欄作者 司慕渢

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