【市前重點睇】道指漲7點　波音跌1%

●美匯指數於96.7水平上落，港匯又觸及7.85，離岸人民幣(CNH)企6.72，圓匯跌至111.7，歐元重上1.13，英鎊反覆回至1.324。金價回落至1,295美元。布油自68美元回至67.2美元水，紐油高企58.5美元水平。道指期貨窄幅上落。



●傳中美領導人最早會晤時間可能在4月份。道指漲7點，收報25,709點；標指跌2點，收報2,808點；納指跌12點，收報7,630點。 https://bit.ly/2HzndXg



-波音暫停交付737 MAX客機，美國的禁飛期可能至少持續到4月底，股價再跌1%，收報373.3美元。



-美國眾議院運輸和基礎設施委員會主席稱，在收到相關機型新軟件前不會取消禁飛命令。



●港股ADR指數收報28,789點，跌62點。



●美國10年期國債孳息率升0.9個點子，報2.6303厘。



●美國1月份新屋銷售按月意外大跌6.9%，至以年率計60.7萬間，市場預期62.2萬間。



●美國上周首次申請失業救濟人數升至4周高位並超預期，勞動力市場可能會有所緩和。



●紐約4月期油收報每桶58.57美元，升0.5%。布蘭特5月期油跌0.3%，每桶收報67.33美元。



-OPEC敦促產油國延續減產戰略，防止今年出現供應過剩。



●紐約4月期金收報每安士1,295.1美元，跌1.1%。



●英國富時100指數升26點或0.37%，收報7,185點；德國DAX指數升15點或0.13%，收報11,587點；法國CAC指數收報5,349點，升43點或0.82%。



●英國下議院通過歐盟推遲3月29日的脫歐限期。



●澳洲料將於4月2日公布財政刺激措施。



●中國2月外匯佔款按月減少3.3億元人民幣。



●彭博社數據顯示，中國境內高風險債券規模邁向4,000億元人民幣關口，今年首兩個月在岸債券違約規模按年增長近3倍。



●傳華為願意與德國政府簽署非間諜協議，並與德國負責信息安全的聯邦部門合作。



●按固定匯率計，友邦去年新業務價值近40億美元，增長22%破紀錄；按實質匯率計升23%。



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