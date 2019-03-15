【北水手影】騰訊彈唔起有因由...

股王騰訊(00700)日前反彈至370元後勁不繼，且成交日漸縮減，上升動力明顯轉弱，大市氣氛不滯固之然會影響股價，同時近日數據亦顯示，該股頻頻遭「大媽」拋售，加上「空軍」未肯鬆懈，亦為股價彈唔起的主因之一。



資料顯示，騰訊的港股通周三及周四合共錄得淨流出約2.34億元，扭轉此前連續三日淨買入的趨勢。另外，該股之沽空亦持續活躍，周四(14日)沽空金額達12.8億元，為全日最大沽空股份，並已連續5個交易日高企於12億元以上，反映有淡友正積極累積淡倉。



該股自去年10月由251.4元的低位展開反彈，日前一度升穿是次反彈浪0.5阻力約363.5元，惟近日再度掉頭向下，加上淡友及「大媽」齊齊發力，相信股價或需於現水平整固一輪才有力突破。



集團將於下周四公布業績，投資者宜做定兩手準備，績後若能突破並企穩於363元其上，則確認重拾升勢，值得順勢跟進，相反若持續受制於該阻力，則股價有機會進一步回落，暫宜忍手為上。

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