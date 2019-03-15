亞洲股市：日股升逾百點　能源股領漲

美股收市個別發展；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段漲141點或0.6%，報21,428點。



板塊方面，能源股抽升2%，金融及地產股齊升逾1%。個股中，三井不動產及京成電鐵均升超過2%，新生銀行及日產汽車分別升1.6%及1.1%。



流體控制機械的綜合生產商Kitz升3.5%。公司擬回購2.62%股份。



Seven＆I升1.2%。海通國際將其評級由「買入」下調至「沽售」。



正榮食品工業第一季營業利潤按年減少19%；股價下挫近6%。



南韓首爾綜合指數升6點或0.2%，報2,162點。GS工程建設升近3%，三星電子升0.3%。



三星生物製藥跌近3%。南韓檢方就其財務造假案搜查南韓證交所。



澳洲悉尼普通股指數微升2點或0.04%，報6,269點。板塊方面，工業股升近1%，地產股升0.7%，而金融股則跌0.3%。個股中，EML支付升3%，梅恩製藥升3.5%。

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