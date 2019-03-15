恒指衝上兩萬九　內險彈升　舜宇飆4%

恒生指數低開7點後反覆向上，最新升逾160點，重上29000關；國企指數最新升56點或0.5%，報11,504點。主板成交暫錄逾201億港元。



重磅股靠穩，騰訊升0.5%；友邦倒升0.1%；滙控、建行升0.1%；中移跌0.3%。



內險做好，國壽升逾2%；平保漲1.8%；新華保險升2.8%。內銀股工行、交行升0.1%至0.6%；中行無升跌。



舜宇光學科技升幅擴大至逾4%，為表現最佳藍籌；萬洲國際績前漲逾3%。



港交所漲近1%。



銀河娛樂、金沙中國升約3%。





【09:21】【港股開市】重磅個別走 友邦跌近1%

港股開市缺乏方向，恒生指數低開7點或0.03%，報28,843點；國企指數低開1點或0.02%，報11,449點。



友邦績後股價低開0.95%；公司去年新業務價值破紀錄近40億美元。騰訊高開0.2%；建行高開0.1%；中移持平；滙控低開0.2%。



中資金融股個別發展，中行、交行低開；工行高開0.3%；平保高開0.7%；國壽低開。



舜宇光學科技反彈，高開3.3%，為表現最佳藍籌；瑞聲科技高開0.5%。



中銀航空租賃續跌，低開0.7%。波音公布暫停交付737 MAX客機。



中國生物製藥高開1.2%；石藥集團高開0.7%。



藍籌股表現最差是中國旺旺，低開0.96%。



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