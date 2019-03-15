【即市分析】舜宇反彈浪或已告終

東方產經專欄作者桃桃：早前多間手機製造商推出新型號手機，市場憧憬或掀起換機潮，帶動兩大手機設備藍籌股舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)齊齊由低位反彈，惟近期板塊氣氛再度轉差，兩隻股價升勢不繼，並有掉頭回落迹象。



中國信通院日前公布，上月內地手機市場總體出貨量按年下跌19.9%。投行瑞銀最新報告亦預期，蘋果公司iPhone上月銷售按年率計跌67%，反映智能手機市場仍然疲弱，相關供應鏈行業基本面未見明顯改善。



舜宇上月底升至105.5元高位受阻回落，近日更失守升軌支持95元水平，14日RSI動力減弱，似乎由年初至今的反彈勢頭已告一段落，後市有機會進一步考驗90元水平承接。至於瑞聲，早前就去年度業績發盈警後，股價走勢更明顯跑輸，並已失守多條平均線，14日RSI跌穿中軸，確認短期跌勢已成，後市或再下試40元低位支持，暫不宜沾手。

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