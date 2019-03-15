內地四大一線城市新盤　廣州升幅最大

國家統計局公布，2月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，以廣州升幅最大。(附圖)



四大一線城市二手住宅銷售價格則中止連續4個月按月不漲勢頭。北京按月升0.2%，按年跌0.7%；上海按月跌0.1%，按年跌2.5%；廣州按月跌0.2%，按年升1.6%；深圳按月升0.5%，按年升2.9%。



70城市中，有14個城市的二手房價格按月下跌，較1月的17個繼續減少，跌幅介乎0.1至0.3%，但自去年10月起，已連續5個月出現超過10個熱點城市二手房價下跌的情況。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，一線城市新建商品住宅銷售價格按年漲幅較1月份擴大，二手住宅漲幅回落；二三線城市新建商品住宅和二手住宅按年漲幅均略有擴大。



外電按數據測算，2月份70個大中城市新建住宅銷售價格按年上升10.4%，連升41個月，並為2017年6月以來最高；1月升10%。按月亦升0.5%，連漲46個月，但較1月份的升幅0.6%收窄，是10個月低位。



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