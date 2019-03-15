【即市分析】中資電訊股能藉5G概念突圍嗎？

東方產經專欄作者股博士：中國聯通(00762)公布的年度業績勝預期，周四(14日)股價做好，與中國移動(00941)及中國電信(00728)升幅介乎1至3%不等。之不過，這三隻中資電訊股，表現一向係升、跌幅都唔會太多，以穩陣、硬淨為「個性」，期望藉5G概念令股價飛天，似乎有點不切實際！(電訊服務板塊表現：https://bit.ly/2uPRbPp )



先睇番聯通最近公布的去年度業績，純利101.97億元人民幣，按年大增4.5倍，勝市場預期。不過，期內服務收入增幅及EBITDA表現略遜。管理層預期今年每名用戶每月平均收費(ARPU)會繼續下跌，但跌幅有望收窄。



事實上，官方要求降低移動服務資費，變相限制了三大營運商的收費增長。雖然今年5G會是業務重點，但未來幾年都會是相關投資的高峰期，三大營運商埋身肉搏搶灘，競爭必然會加大，故在盈利角度看，暫不宜對啟動5G所帶來的效益作過度憧憬。



中移及中電信將於下周陸續公布業績，如無意外都是在預測範圍內，不會有太大驚喜。其實，三隻中資電訊股勝在客戶基礎穩定，且業務現金流高，故見其股價波動低於大市，即表現相對穩定。惟撇除中移2017年度派發特別股息的因素，其實三大中資電訊股的息率都只係1至3厘，唔算特別吸引。加上要承擔人民幣匯率波動的風險，故在收息一族眼中，也許中華煤氣(00003)、領展房產基金(00823)等會較為吸引。



走勢上，聯通股價短線回吐守穩250日線9.43元樓上，仍有機會反覆向11元關推進，惟50日線9元不宜有失。中移股價回升至前年以來的高位，且看下周業績消息，向上下一個較大的阻力位在90元關，回吐初步支持在81元水平。至於中電信，仍處於去年所延伸的上升軌，且已突破3年多的阻力，料波幅區介乎4至4.7元水平，可留意炒波幅機會。

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