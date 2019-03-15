澳博及美高梅中國股份停牌　兩企賭牌獲准延至2022年

澳博控股(00880)及美高梅中國(02282)股份停牌。澳門政府今(15日)表示，決定批准澳門博彩股份有限公司(下稱「澳博」)及美高梅金殿超濠股份有限公司(下稱「美高梅」)的娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營的批給及轉批給合同延長至2022年6月26日之申請。



澳門政府指，是次延長澳博及美高梅的批給及轉批給合同，也考慮到把各娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給的期限屆滿日期統一，將有利於統一籌備、展開新一屆的澳門特別行政區娛樂幸運博彩或其他方式的博彩經營公開競投的工作，有助保持社會穩定，尤其是就業市場穩定。



此外，考慮到延長合同的條件符合澳門整體及長遠發展的利益，特別是能為員工提供更好的退休及離職保障，政府決定批准兩公司的合同延長申請。



兩公司將各需額外一次性支付2億澳門元，作為娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給合同批給期限延長的回報。



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