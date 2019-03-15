墨爾本屋連地及CBD公寓　首期唔使廿五萬

Werribee作為墨爾本第二個CBD，政府大力改善當地交通網絡，未來將有多條地鐵線落成，該區物業具升值潛力，其中當地近年大力發展大學城，未來預計將增加5萬名大學生及超過數萬職位。當中大型別墅項目Harpley Estate由著名發展商Lendlease全力打造，屋苑將會設火車線，作為罕有屋連地皮發展項目，無論單層還是複式別墅均提供多種戶型。每戶擁獨立車庫、前院及後院，首期由約24萬港元起即可享永久業權及做地主，首兩年租金回報預計可達10厘。



價值500億澳元的地鐵線路計劃，簡稱「澳洲史上最大的交通項目」已經動工，屆時將連接Werribee至墨爾本機場，以至東區各地，交通愈趨便利。政府已落實興建大學城，擁多間優質學府，包括墨爾本大學及維多利亞大學，精英雲集，該區將成為墨爾本第二個市中心，預期人口會急升。



坐落Werribee區的大型别墅項目Harpley Estate共佔地達435公頃，將可容納1.2萬名居民及4,000戶家庭。距離墨爾本市中心僅15分鐘車程，步行即到巴士站、購物中心及火車站；住客可以輕鬆前往周邊地區，交通極之便利；並擁有多間學校，包括Manor Lakes書院及Suzanne Cory高中等，迎合不同學齡兒童需要，勢必吸引家庭客戶青睞。



項目規劃完善，預計落成後，整個Harpley社區將擁有總面積達100公頃的開放空間，而公園和花園面積佔地9公頃，運動設施佔24公頃，當中包括提供單車徑、體育場、欖球場、足球場以及網球場、及優美湖景等。屋苑亦自設購物中心，提供超市、餐廳、咖啡館、醫療中心以及藥房等多元化商舖，生活所需一應俱全。



另推介坐落墨爾本黃金地段的Domain House公寓項目，項目位置鄰近CBD，位處新開設之當地地鐵站旁，屋苑可謂佔盡優越地理位置。而且景觀開揚，可享城市景、湖景或灣景等多元化景致。項目共提供164伙單位，備有一房至三房間隔，單位首期由23.4萬港元起，租金回報9年淨回報預料高達54厘。



Domain House位處墨爾本的繁華地段，旺中帶靜，屬當地富人區之一，屋苑位置交通網絡完善，距離全新ANZAC地鐵站及電車站僅450米，徒步數分鐘便可達，輕鬆連接各區；五分鐘車程便可到達墨爾本市中心、墨爾本多間大學，往返CBD工作或上學都十分方便。



值得一提的是，墨爾本政府近年大力開發市中心區域，如Fishermans Bend，將市中心擴展，預料將有大量當地人由澳洲其他區域搬到墨爾本，提升當地經濟發展。



加上項目周邊有多個大型購物熱點，包括墨爾本中央購物中心、IGA X-Press、多個超級市場如Coles及Woolworths等，購物方便。社區配套亦十分完善，擁有完備的醫療網絡包括The Alfred Hospital和St. Vincent's Hospital私家醫院等，都在短途車程，照顧住戶日常所需。此區將會成為澳洲居民熱門租住之選，成就當地高租金回報。有興趣於墨爾本置業的人士不妨今個星期五、六及日親臨展銷會了解更多。



墨爾本物業展銷會

日期：3月15及17日 (周五至周日)

時間：早上10時至晚上六時(周五)

早上11時至晚上7時(周六及日)

地址：銅鑼灣告士打道189-200號新銀集團中心28樓(銅鑼灣港鐵站C出口步行5分鐘)

物業展銷會預約：https://bit.ly/2Hgsnaw

查詢電話： 6502 3336

： 9013 3898

Whatsapp即時通話：https://bit.ly/2MwnVYd



