港股格局︰姚浩然指友邦80元阻力大

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，中美領導會面或延至4月，屬市場預期之內；料大市在高位牛皮，見29,200點阻力大，指數在28,600點至29,100點之間上落。



內地股市方面，他指雖屬整固階段，但亦屬合理，因2月升幅已經過大，加上中央出手打擊場外配資，料A股短線難大幅急升。



小米(01810)取消周五開售小米9系列手機計劃，他指對股價未必有大壓力，重點仍睇內地推5G中長線對手機的爆發量有幾大，故10元邊可以下注試買。



至於友邦(01299)去年新業務價值升23%勝預期，他指是由香港及泰國市場帶動，加上在內地逐步開放市場，故前景仍睇高一線，中長線有投資價值，不過股價在80元有阻力，現可待股價稍作回落才部署入市。



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