新股專輯：濱江服務料未來可提升市佔率

長三角物業管理商濱江服務(03316)於主板掛牌，董事會主席兼總裁朱立東稱，物業管理行業競爭激烈，但相信只要專注鞏固品牌形象，未來可提升市場佔有率。



對於內地樓市增長放緩，他認為，物管業務並不限於新樓項目，二手樓存量龐大，此外寫字樓、商場及工業園等亦有發展空間。去年下半年起樓市有降溫迹象，但今年初開始部分經濟發展較好的城市如杭州等，市場情況有所好轉，故對前景不擔心。



證監會近日出手處罰部分表現缺失的保薦人，他稱，濱江服務如期上市，證明已得到監管部門認可，認為企業合法依規營運不會受到影響。



同日上市的綜合焦炭及焦化產品生產商旭陽集團(01907)，於是次上市引入河南金馬能源(06885)及江西黑貓炭黑(002068.SZ)等8名基礎投資者。董事會主席兼行政總裁楊雪崗表示，與多名基礎投資者在業務上有不同程度的協同效應及合作可能。

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