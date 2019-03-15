新股專輯：5股登場表現參差

今日(15日)新股市場熱鬧，共有5隻股份首日掛牌，當中長三角物業管理商濱江服務(03316)平開，開市報6.96港元，其後最多漲10%，高見7.66元，最新報7.32元，成交逾1,900萬元。



中國旭陽集團(01907)開市為招股價報2.8元，之後微升至2.81元再回落，最新報2.76元，「潛水」1.4%，成交逾6,100萬元。



馬來西亞黑色廢金屬貿易公司興合控股(01891)開市報0.44元，為暫時高位，最新報0.39元，較招股價0.5元低出22%，成交逾9,800萬元。



友聯租賃(01563)開市報0.76元，其後一度升至0.88元，最新報0.85元，與招股價持平，成交近5,800萬元。



「豚王」母企賞之味控股(08096)開市報0.61元，之後曾升至0.65元，高出招股價0.7元的7%，最新報0.55元，低招股價21%，成交逾3,600萬元。



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