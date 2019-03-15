【即市分析】港股再破兩萬九　是買貨定逃生機會？

東方產經專欄作者帥哥：中美關係再現轉機，A股今早(周五)重拾升勢，滬綜指再升穿3,000點關口。港股亦跟隨向上，恒指重越兩萬九關口，到底今次會好似之前咁又係屢攻不破，定確認走勢突破，係買貨好機會？



基本面方面，中美關係雖向正面發展，但一日未正式簽定協議，一日仍有變數，投資者未敢過分進取，成為港股近期反彈乏力主因。不過，正當外媒引述消息指，中美元首會晤時間可能推遲至4月之際，內媒今早已確認兩國於昨日已進行第三次通話，雙方在文本上進一步取得實質性進展，刺激中港股市齊齊走高。



另外，睇埋牛熊街貨分布，上日恒熊街貨重貨區為29,300至29,399點，街貨8.92億份，相對期指約1,517張，而下方最多新增29,200至29,299點則共有6.31億份街貨，相對期指約1,199張。至於恒牛街貨重貨區為28,100至28,199點，街貨2.84億份，相對期指約1,257張。



由上述資料所見，經過近日調整，下方之恒牛已被殺去一大浸，重貨區已退守至28,199點區域，與現價有近千點距離。相反上方「熊掌」相當肥美，重貨及新增區域與現價僅一步之遙，大戶進一步推升指數的誘因增加。在無重大利消息下，港股短線應有機會先向29,300點進發，短線順勢跟進有一定值博率。

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