【瑞通推介】友邦績後　資金買熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報25,709點，升7點或0.03%。恒指周四(14日)窄幅上落，收報28,851點，升43點或0.15%。周五(15日)早段繼續窄幅上落，仍守於多條平均線之上。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,100萬元，反映部分資金預期港股調整將至。



藍籌股陸續公布業績。按固定匯率，友邦控股去年12月底止12個月的稅後營運溢利錄52.98億美元，按年增長13%；新業務價值按年增22%至破紀錄的39.55億美元，並派發特別息。該股績前已被炒上，連續4個交易日向上，累升半成，周五早段見獲利回吐，一度跌穿78元。79.85元的上市高位阻力仍大，下方10天線(77.66元)為短期初步支持。周四分別有223萬和188萬元淨流入其好倉和淡倉，過夜作業績部署。



中國聯通去年業績勝預期，獲大行唱好，周四曾升近6%至10.2元，創9個月高位，收市升3.32%，回至10元樓下。股份周五早段於10元關前徘徊，即市阻力留意10.2元，支持參考10天線(9.62元)。周四有逾440萬元淨流出其好倉。



美國上周原油庫存意外減少，國際油價升至4個月高位水平，帶動中國海洋石油周四一舉升穿10天和20天線，收報13.76元，以3.77%升幅成為表現最好藍籌。該股周五早段高位爭持，曾觸及14.12元。公司將於下周四(21日)公布業績。周四有逾170萬元淨流出其好倉，另有逾40萬元淨流入淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中年期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿5.4倍。



聯通貼價、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿8.4倍。



中海油貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿6.1倍。貼價、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿6.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(59783)，收回價28,110點，槓桿比率34.7倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率45.1倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率14.2倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率9.6倍。



中海油牛證(63500)，收回價12.39元，槓桿比率8.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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