【午市重點睇】CNH一度抽升　紐油守58.5美元

2019年03月15日 12:05
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    ●亞洲市，美匯指數企96.6水平，圓匯報111.6；歐元兌美元報1.132；英鎊企1.324。港匯再度觸及7.85，最新升上7.848水平。離岸人民幣一度由6.732抽升至6.719水平。金價報1,298美元，布油企67.2美元水平，紐油報58.58美元。道指期貨升不足百點。

    ●恒生指數突破兩萬九，半日收升272點或0.95%，報29,124點，萬洲、舜宇爆升。https://bit.ly/2TC48eo
    -澳博及美高梅中國股份中途停牌，兩企賭牌獲准延至2022年。
    -3年幾累蝕逾6億，林建岳旗下寰亞股價瀉近兩成。
    -友邦去年新業務價值破紀錄近40億美元。
    -新股潤利海事定價每股0.5元；奧園健康超購逾5倍。

    ●【即市分析】
    -中資電訊股能藉5G概念突圍嗎？https://bit.ly/2W2pFtj
    -舜宇反彈浪或已告終。https://bit.ly/2UxbImO
    -做淡倉吼國指較值博。https://bit.ly/2TbSdio
    -【北水手影】騰訊彈唔起有因由...https://bit.ly/2Hn68k7

    ●A股快報：3大指數半日收升1.5%至近2%。https://bit.ly/2JcXm9X

    ●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2TBepr8

    ●港元拆息︰1個月期升至1.55厘。

    ●人民幣速遞：中間價下調158點，CNH企6.72。

    ●人行逆回購200億人民幣。

    ●中國四大一線城市新盤，廣州升最多。

    ●日本央行維持負利率不變。央行下調出口和產出評估。

    ●IHS Markit︰布油今年均價72美元，紐油價差縮至5美元。https://bit.ly/2TBe4om

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