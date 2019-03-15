樓價UPDATES：樓價反彈　居屋業主勁賺離場

樓市低位反彈，吸引居屋業主出貨套現，勁賺個案不斷。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣東灣閣低層B室，實用面積342方呎，一房間隔，以585萬港元易手，實用呎價17,105元。據了解，原業主持貨13年沽出，帳面獲利約435萬元。



●大潭道Blue Water高層A室，實用面積約1,824方呎，三房連主人套房間隔，日前獲租客以每月9.7萬元承租，實用呎租約53元。



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九龍區

●九龍站擎天半島5座中層B室，實用面積625方呎，兩房間隔，獲買家斥1,790萬元承接，實用呎價28,640元。原業主持貨近10年沽出，帳面獲利1.140萬元，升值逾1.7倍。



●長沙灣碧海藍天3月錄7宗買賣，當中1座中層H室，實用面積581方呎，三房間隔，開價1,100萬元，最終降至1,030萬元易手，實用呎價17,728元。原業主持貨近14年轉手，升值逾1.3倍。



●將軍澳維景灣畔3月上半月錄13宗買賣，當中2座中層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，原叫850萬元，減價28萬元以822萬元易手，實用呎價約15,961元。原業主持貨約11年轉手，帳面獲利約507萬元。



●大角咀維港灣2座高層D室，實用面積651方呎，三房連主人套房間隔，以1,360萬元沽出，實用呎價20,891元。原業主持貨9年轉售，升值近1倍。



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新界區

●粉嶺居屋雍盛苑A座中層4室，實用面積535平方呎，三房間隔，未補價以395萬元獲承接，實用呎價7,383元。原業主一手購入上址，持貨19年沽出，帳面獲利319.1萬元，升值約4.2倍。



●粉嶺公屋華明邨康明樓中層8室銀主盤，實用面積385方呎，以自由市場價375萬元獲承接，實用呎價9,740元。



●東涌居屋裕東苑3月錄得3宗成交，當中E座低層7室，實用面積433方呎，一房間隔，放盤兩天以自由市場價496.8萬元沽出，實用呎價11,473元。原業主持貨9年沽出，升值2.6倍。



●馬鞍山天宇海6B座高層C室，實用面積約751方呎，三房連主人套房間隔，原叫990萬元，最終以986萬元沽出，實用呎價約13,129元。單位7年間升值58%。



●上水名都2座低層E室，實用面積401方呎，兩房間隔，開價530萬元，減價29萬元以501萬元沽出，實用呎價12,494元。原業主持貨5年轉售，升值約75.8%。



●屯門翠林花園2座高層8室，實用面積330方呎，兩房間隔，成交價455萬元，實用呎價13,788元。原業主持貨約5年沽貨，帳面獲利208.5萬元。



●元朗世宙3座低層G室，實用面積429方呎，兩房間隔，原叫640萬元，議價後以636萬元沽出，實用呎價14,825元。單位持貨3年漲價約24%。



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