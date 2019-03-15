【專家樓評】林浩文：核心零售舖租快見底

今日想跟大家談談零售業市場，雖然最近香港零售市道好像一般，街舖租金亦有所下跌，但在傳統的核心零售區如銅鑼灣、尖沙咀，依然是人山人海，內地的消費人群亦沒有下跌。



筆者認為，最大轉變是消費模式，從前國內遊客來港主要是買奢侈品，又或是買黃金，現在很多來港買日用品、化妝品，音響器材。



大家看看傳統四大區的舖位租金均有不同的變化，從前業主將幾間細舖合併成為大舖出租予奢侈品牌，租金可高達每平方呎1,000元至3,000港元。



隨着近年消費模式改變，租金已經不斷向下調整，有不少大品牌有些選擇不續租，若果有續租，租金亦向下調整了不少。在這情況下，街舖有一定的壓力，但筆者相信今年租金已差不多見底。



至於商場，商場與街舖定位不同，商場有很多不同的租戶群，又可以做市場推廣。估計今年商場的租金會有3至5%的上升空間，零售商舖的壓力會較大，商場有一定的優勢。整體而言，香港的旅遊和零售業仍是正面。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



樓市乍熱，想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

