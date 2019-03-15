信達生物：料2021年底前有4項產品上市

未有盈利生物科技公司信達生物(01801)主席、總裁兼首席執行官俞德超表示，旗下創新腫瘤藥物信迪利單抗注射液在去年底獲國家藥監局批准上市，首批產品已於上周推出。另有兩種新藥料可於明年初獲得國藥局審批回饋，預期2021年底前將有4項產品上市。



首席商務官劉敏補充，公司致力提供消費者可負擔的創新藥品，首批產品目前零售定價約為7,800元人民幣，對比同類藥品售價具有優勢。由於產品上線時間短，暫未有全年銷售規模預測，但對其銷售前景樂觀。



去年公司經調整後虧損按年擴大1.33倍至14.81億元人民幣(下同)。首席財務官奚浩解釋，生科企要做到成功必需具備一定的產品數量，公司目前仍屬投入階段，而最大的投入就是研發開支，無可避免會出現一段時間的虧損。公司現時擁有20種在研藥物，隨着銷售增加，將可逐步平衡虧損情況。



對於內地推出科創板，他指，科創板容許創新公司上市的類別廣泛，而香港則較專注生物藥發展，對生科企而言更能吸引資金投資。



目前公司員工逾1,200人，其中研發團隊約400人；銷售團隊則約350人，預期在年底將增至500人，以協助落實公司日後的銷售及市場推廣策略。



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