【即市分析】內房陸續報佳音　吸納時機已到？

東方產經專欄作者股博士：內房股近期陸續公布業績，部分企業去年盈利表現不俗，好似隻時代中國(01233)全年多賺64.9%兼派息慷慨，股價績後連日飆高，本周以來已累升37%！旭輝控股(00884)去年亦多賺12%，融創中國(01918)預告全年溢利增逾45%。利好消息不斷，能否帶動板塊進一步突圍？



內媒根據國統局最新公布數據測算，今年2月內地70大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.4%，連漲41個月，漲幅為2017年6月以來最高，反映內地房地產市場仍然向正面發展。



投行花旗日前報告亦表示，市場過度憂慮內地加速制定房產稅法，認為實際上有關議程進展無大轉變，故不需要被市場的噪音所困擾，相信政府亦不樂見房地產市場出現大跌市。



另外，內地今年首兩個月的房地產數據反映銷售趨勢略勝預期，而新開工和投資亦有驚喜，看好盈利能力高及擁有強勁資產負債表的內房企業，行業首選龍湖地產(00960)、萬科企業(02202)、龍光地產(03380)、融創、新城發展(01030)等股份。



事實上，內地今年經濟增長仍面對多個挑戰，房地產市場更加不容有失，年初人行全面降準放水，向市場注入流動性，加上近期人民幣回穩，利好債務普遍高企的內房行業。內房股自去年第四季普遍由低位反彈，惟現價估值仍處偏低水平，若然大市氣氛持續好轉，有望吸引資金追落後。



當中可留意資產質素較優的大型內房，如中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)，兩者股價拾級而上，不妨吼位逢低吸納，止蝕位分別在27元及28元。

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