【高盛推介】恒指升穿兩萬九　兩手準備留意牛證沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(14日)個別發展。美國財長姆紐欽表示，中美貿易談判進展良好，但本月不會與中國國家主席習近平會面。以及市場繼續關望英國脫歐的最新表決。



恒指周四升44點，周五(15日)早段升幅擴大，早上低開8點後隨即反彈，暫時更繼上周四後重上29,000點水平。



觀察周四恒指牛熊證資金流向，可見資金轉向沽出牛證，錄得約1,070萬港元資金流出。而熊證則獲資金轉向部署，錄得約1,470萬元資金流入。另一方面，本周資金傾向部署認沽證，過去4個交易日共錄得約4,310萬元資金流入。



投資者如計劃部署牛證，可留意牛證(60022)，收回價28,718點，行使價28,618點，換股比率10,000，槓桿比率62倍，市場上所有牛證中槓桿最高，兼非最貼價牛證。



以及可留意收回價稍遠，周五新上市的牛證(60029)，收回價28,568點，行使價28,468點，換股比率10,000，槓桿比率49.4倍，新上市低街貨之選。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意熊證(69253)，收回價29,428點，行使價29,528點，換股比率10,000，槓桿比率71.0倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠一點，在28,550至28,650點附近的熊證(68580)及熊證(69288)。熊證68580，收回價29,528點，行使價29,628點，換股比率10,000，槓桿比率56倍，相同收回價熊證中槓桿最高。熊證69288，收回價29,628點，行使價29,728點，換股比率10,000，槓桿比率45.5倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，貼價的選擇可留意價外幅度約0.9%，年期約3個月的沽證(27332)，行使價28,858點，2019年6月27日到期，實際槓桿13.2倍，市場上貼價條款產品中，槓桿最高。高槓桿的選擇則可留意價外幅度約7.7%，年期約3個月的沽證(23125)，行使價26,868點，2019年6月27日到期，實際槓桿16.5倍，行使價26,500點至29,000點間產品中，中年期兼高槓桿。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

