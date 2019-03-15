人民幣Hibor：隔夜息升至1.97厘 CNH及CNY低見6.73
2019年03月15日 13:41
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.97厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.25厘及2.88厘，3至12個月拆息由3.01至3.38厘。
15/3/2019
隔夜 1.97400厘
1星期 2.25433厘
2星期 2.49550厘
1個月 2.72283厘
2個月 2.88817厘
3個月 3.01133厘
6個月 3.12483厘
12個月 3.38017厘
14/3/2019
隔夜 1.67635厘
1星期 2.18600厘
2星期 2.41867厘
1個月 2.64167厘
2個月 2.86700厘
3個月 2.98817厘
6個月 3.11733厘
12個月 3.37317厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)一度由6.7324，升至6.7199，最新報6.7239；在岸人民幣(CNY)亦由6.7325，漲至6.7140，最新報6.7194。
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