人民幣Hibor：隔夜息升至1.97厘　CNH及CNY低見6.73

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.97厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.25厘及2.88厘，3至12個月拆息由3.01至3.38厘。



15/3/2019

隔夜 1.97400厘

1星期 2.25433厘

2星期 2.49550厘

1個月 2.72283厘

2個月 2.88817厘

3個月 3.01133厘

6個月 3.12483厘

12個月 3.38017厘



14/3/2019

隔夜 1.67635厘

1星期 2.18600厘

2星期 2.41867厘

1個月 2.64167厘

2個月 2.86700厘

3個月 2.98817厘

6個月 3.11733厘

12個月 3.37317厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)一度由6.7324，升至6.7199，最新報6.7239；在岸人民幣(CNY)亦由6.7325，漲至6.7140，最新報6.7194。

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