人民幣Hibor：隔夜息升至1.97厘　CNH及CNY低見6.73

2019年03月15日 13:41
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.97厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.25厘及2.88厘，3至12個月拆息由3.01至3.38厘。

    15/3/2019
    隔夜 1.97400厘
    1星期 2.25433厘
    2星期 2.49550厘
    1個月 2.72283厘
    2個月 2.88817厘
    3個月 3.01133厘
    6個月 3.12483厘
    12個月 3.38017厘

    14/3/2019
    隔夜 1.67635厘
    1星期 2.18600厘
    2星期 2.41867厘
    1個月 2.64167厘
    2個月 2.86700厘
    3個月 2.98817厘
    6個月 3.11733厘
    12個月 3.37317厘

    人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)一度由6.7324，升至6.7199，最新報6.7239；在岸人民幣(CNY)亦由6.7325，漲至6.7140，最新報6.7194。
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