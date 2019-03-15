【高盛推介】留意高槓桿平保購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：平保周五(15日)早段繼續上升，高開約0.7%升幅擴大，最高見87.4港元，逼近今年高位的87.85元。暫時為連續第5日上升，累計升約7.5%。



該股周二(12日)收市後公布業績，去年純利1,074.04億元人民幣，按年升20.6%，新業務價值達722.94億元人民幣，按年升7.3%，均好過市場預期。有券商在業績公布後上調目標價至111元，並維持「買入」投資評級。



觀察個股認股證資金流向，周二及周三(13日)共錄得約1,550萬元資金流入認購證，周四則錄得約1,900萬元資金流出。而認沽證則於周四獲資金轉向部署，錄得約390萬元資金流入。另一方面，近期牛證獲資金追捧，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,520萬元。



投資者如看好，牛證方面可留意平保牛證收回價83.08元，行使價82.48元，換股比率100，槓桿比率19.8倍，全場最高槓桿牛證之一。



投資者如計劃部署認購證，則可留意價外幅度約14%，年期約4個月的購證(28665)，行使價98.93元，2019年7月24日到期，實際槓桿11.5倍，少數低面值、低街貨兼高槓桿認購證。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約9%，年期約2個月的沽證(26586)，行使價78.83元，2019年5月14日到期，實際槓桿17.3倍，市場上貼價條款產品中，槓桿最高。



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