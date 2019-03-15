【專家樓評】黃仲澧：社福物業點揀好？

相信大家也留意到早前財政預算案公布將會撥款200億港元購置60個物業作社福用途，以應對政府在增加社福設施時經常遇到場地不足的問題。當中如何揀選適當的地點和物業，則是一個更加值得注意的地方。



首先，政府計劃購入的物業在規劃上是否容許用作社福用途？抑或還需另外完成更改土地用途的規劃申請，才能夠開始讓相關的社福設施開始運作？



另外，政府計劃購入物業的地點是否對應市內社福設施需求最殷切的地區？政府可能需要掌握人口統計方面的有關數據及資料，如各區目前和未來老齡人口的上升速度等，並在地圖上鎖定適合設置社福設施的地點。



如此一來，在合適的現有物業中提供社福服務，除了能令措施適切地讓更多有需要的市民受惠外，亦省免了政府另覓土地改劃作社福用途所耗費的時間。



普縉規劃及發展高級合伙人黃仲澧



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