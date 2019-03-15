樓價UPDATES：二手盤源逐減　個別業主反價

二手交投增加，市場盤源銳減，個別業主已經反價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山般柏苑低層A室，實用面積322方呎，兩房間隔，以673.8萬港元易手，實用呎價20,925元。



●鰂魚涌康怡花園於3月錄得12宗成交，平均實用呎價18,095元。屋苑P座高層8室，實用面積616方呎，三房間隔，以1,180萬元連租約易手，實用呎價19,156元。



●鴨脷洲海怡半島6座中層D室，套三房連多用途房間隔，實用面積約721方呎，以1,300萬元放盤1個月，議價後減價120萬元，外區客以約1,180萬元承接，實用呎價約16,366元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒7座高層E室，兩房兩廳間隔，原業主叫價850萬元，反價5萬元，即以855萬元沽出，實用面積445方呎計，實用呎價約19,213元。



●奧運站帝柏海灣3座高層D室，三房改兩房間隔，實用面積約744方呎，以約4萬元放租3星期，議價後減價5,000元，外區客以3.5萬元租入，實用呎租約47元。



●奧運站維港灣8座低層G室，實用面積457方呎，屬兩房間隔，望泳池景，獲公司客承租，每月租金2.2萬元，實用呎租約48.1元。



●九龍灣德福花園Q座低層5室，實用面積558方呎，兩房間隔，外區客睇樓當日即入市，成交價約838萬元，實用呎價約15,018元。



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新界區



●粉嶺牽晴間7座高層A室，實用面積約384方呎，兩房間隔，原先開價1.25萬元，議價後減價1,000元或約8%，最終獲租客以1.15萬元承租，實用呎租約30元。



●沙田河畔花園B座中層2室，實用面積269方呎，兩房間隔，議價後以470萬元易手，實用呎價17,472元。



●沙田第一城26座低層C室，實用面積326方呎，兩房間隔，放盤三日內，零議價以530萬元沽出，實用呎價16,258元。

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