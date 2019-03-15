友邦黃經輝：對新業務價值前景樂觀

友邦保險(01299)香港及內地繼續為集團核心盈利貢獻地區，集團首席執行官兼總裁黃經輝稱，內地將有望超越美國成為全球最大保險市場，長遠而言，將有利集團新業務價值(NBV)增長。



就公司全年新業務價值創新高兼勝預期，惟純利按年跌6成，他表示，股票證券收益錄得虧損為原因之一，尤其2018年股票市場最差的一年，而展望2019年大市將會好轉。



問及集團日後如何利用資本投資及派息，他稱，友邦將繼續利用資本提升各個市場新業務增長，及維持穩健的資產負債表。



市場關注友邦在天津市及河北省石家莊市籌建營銷服務部的計劃，他透露，首階段先物色辦公室地址，再招聘大量全職保險經紀，目前應徵人數反應理想，預料4至6個月內可完成籌備工作，並於年內投入運作，計劃以銷售壽險產品為主。



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