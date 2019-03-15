【即市分析】有隻藍籌貴極都有人買！

東方產經專欄作者股博士：近期港股氣氛變幻莫測，都係炒股唔炒市最穩陣，申洲國際(02313)去年9月「染藍」後一度遇上大跌市，惟股價大難不死必有後福，近期股價反覆向上，3月初重上紅底價價反覆整固，今日(周五)進一步發力再創新高，即市升1.2%報107.5元，走勢相當正路。



從基本面睇，申洲為內地服裝製造商，主要生產針織休閒服裝及運動類服裝等，客戶包括Nike、Adidas、Puma等國際知名運動品牌，業務收入分散於世界各地，就算近年市場受中美貿易戰因素影響，惟其業務表現理想，加上今年1月將每手買賣單位由1,000股改為100股，降低散戶入場門檻，難怪股價愈升愈有。



此外，里昂研究報告指出，市場對該股今年增長憂慮，以及明年預視性之不足，為投資者帶來了吸納機會。該行上調集團18至20年每股盈利預測分別0.2%、0.8%及1.9%，維持其「買入」之投資評級，目標價上調至131元。



當然，如果要買入該股，相信最憂心是估值有點昂貴，其往績市盈率達33倍，處偏高水平，不過既然短期見大市上熱炒的板塊都要回氣，反而該股「染藍」後仍有氣有力，小注吼位買風險有限，目標價115元，跌穿10日線約103.6元止蝕。

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