澳博和美高梅復牌　證券界指仍面對續牌風險

澳門政府今(15日)表示，決定批准澳門博彩股份有限公司及美高梅金殿超濠股份有限公司，兩間博彩企業的主副賭牌延長至2022年中。澳博控股(00880)及美高梅中國(02282)中午分別公布，其主牌及副牌限期獲延長至2022年6月26日，股份中午復牌後雖向好，但證券界指兩公司仍面對2022年續牌風險。



兩公司各需向澳門政府繳納2億澳門元作延長合同的溢價金，並同時需在3個月內參與澳門非強制性中央公積金。澳博須向澳門政府提交銀行擔保35億澳門元，美高梅中國則需提交8.2億澳門元。而美高梅中國另外需就延長副牌額外向澳博支付2,000萬澳門元。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，澳博和美高梅中國獲續賭牌至2022年，理論上消除了一些不明朗的風險，但基本負面因素不變，包括內地經濟放緩、當局打擊地下錢莊、加強資本管制 、中美貿易戰等；預計賭股股價仍將「浮浮沉沉」，難以突破。



他指出，澳門政府今次只是將兩個快要到期的賭牌，與其他賭牌的到期日「拍齊」，方便監管。至於全部6個賭牌在2022年以後何去何從，其實一直都沒有公布安排，故能否續牌及續牌條件等風險仍然存在。



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