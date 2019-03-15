內地快將成立存款保險機構　惠譽：有助存款保障

內地媒體報道，中國可能很快成立獨立的存款保險機構，報道引述官員表示，擬議中的機構可以幫助破產銀行退出市場，限制存戶的損失，防止風險蔓延至整個金融體系。



隨着2015年5月《存款保險條例》施行，中國的存款保障計劃已可為所有中國企業和個人提供本地和外幣存款保障，保障額每人最高可達50萬元人民幣。



惠譽發表報告指，中國存款保障計劃為證券化交易的第一道防線，可助抵禦中國銀行業面對違約或破產的風險。截至2018年9月底人民銀行管理的存款保險基金餘額為815億元人民幣，該金額佔同月銀行存款總額約0.045%，或不足以支持大型銀行倒閉。



惠譽認為，在現行法規中，缺乏關於借款人如何根據存款保險計劃提出索賠，以及要求抵銷權利的詳細信息。存款人在收到銀行破產通知前，應可要求得到存款保障。



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