科技商機：Apple Watch健康數據好值錢？

蘋果公司(Apple Inc.)找到新商機！蘋果資深分析員Gene Munster指，若蘋果公司向醫護人員分享病人於Apple Watch或AirPods上的健康數據，然後收取月費10美元，蘋果股價或炒上。



他預計，醫護人員不抗拒繳費，隨著保險公司改革，由投保人患病後，按次報銷醫療費用制度，改為主動向醫生繳月費照顧投保人的健康，醫護人員就有更大誘因向Apple Watch繳付月費提取數據。Apple Watch儲了大量用家的健康數據，包括脈搏及心電圖等，醫護人員就可無時無刻監視病人身體狀況。



但此新收費模式容易推行嗎？他說，雖然蘋果公司未有公布分享旗下用戶健康數據的內容，但公司行政總裁庫克(Tim Cook)一直對醫療保健設備有興趣，例如新增配戴裝置的健康監察功能。所以，Gene Munster說，萬事俱備，就差Tim Cook發號施令。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm