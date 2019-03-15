歐股早段靠穩 半導體股受捧
2019年03月15日 16:02
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歐股早段橫行，英國富時100指數升0.4%，報7,182點；德國DAX指數升0.03%，報11,591點；法國CAC指數升0.13%，報5,357點。
半導體股做好，意法半導體升1.65%；德國Infineon升0.81%；荷蘭BESI升1.21%。
外媒報道，早前因涉嫌財務欺詐而遭新加坡調查的金融科技公司Wirecard股價再度下挫，最新跌5.76%。
美國證券交易委員會(SEC)對德國福士汽車(Volkswagen)及其前行政總裁Martin Winterkorn提出訴訟，指控他們就柴油引擎廢氣排放造假一事欺詐美國的投資者。福士股價早段跌0.7%。
【16:02】英國議會投票支持延期脫歐，歐股三大指數開市向好，英國富時100指數升0.23%，報7,201點；德國DAX指數升0.23%，報11,614點；法國CAC指數升0.04%，報5,351點。
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