【fb直播】港股下周挑戰高位？聽羅尚沛分析！

內地A股周五(15日)表現理想，滬綜指重上3,000點關，帶動港股向上，高見29,200水平，下周有冇機會突破29,241點嘅今年高位？



友邦保險(01299)去年盈利倒退，但新業務價值增長22%至39.55億美元，勝預期，績後股價偏軟。市場對業績有咩不滿，投資者點部署好？



舜宇光學(02382)獲大行美銀美林唱好，指智能手機光學系統規格加速升級，將目標價由65元大幅提升至115元，股價即時爆上，到底追唔追得過？



彩生活(01778)發盈喜，料全年多賺逾五成，股價盤中衝上逾半年高位，一眾物管股跟升，呢個板塊值博？



《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm