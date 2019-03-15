【市後重點睇】金價重上千三關　道期向好

美匯指數反覆企96.6水平，圓匯企111.6；歐元兌美元報1.132；英鎊回落至1.321水平。港匯重回7.849。離岸人民幣升至6.71。金價升上1,303美元，布油企67.4美元水平，紐油報58.8美元。道指期貨升75點。



●市後關注點

-17:00 國際能源署(IEA)公布原油市場月報

-18:00 歐元區2月CPI終值

-20:30 美國3月紐約聯儲製造業指數

-21:15 美國2月工業產出

-22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值，1月JOLTS職位空缺

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數突破兩萬九，全日收升160點或0.56%，報29,012點；全周漲783點或2.7%。https://bit.ly/2TC48eo



●A股快報：滬綜指升31點，全周累升1.7%。https://bit.ly/2JcXm9X



●亞洲股市：日股收升163點，全周漲2%。https://bit.ly/2TBepr8



●歐股三大指數開市靠穩，英股及德股齊升0.23%，法股跌0.04%。



●【即市分析】

-有隻藍籌貴極都有人買！https://bit.ly/2u6Zxl7

-內房陸續報佳音，吸納時機已到？https://bit.ly/2HmI3Kk



●【大師午間教路】能否頂住高位收？睇實！https://bit.ly/2O3H3v7



●【專家樓評】

-黃仲澧：社福物業點揀好？https://bit.ly/2XS5pMG

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●【大行報告】德銀料洛鉬今明兩年盈利顯著下跌。https://bit.ly/2TFseVl



●【股匯攻略】恒指企穩29000有運行？https://bit.ly/2TQLdf8



●友邦黃經輝：對新業務價值前景樂觀。



●澳博及美高梅賭牌獲准延長至2022年中，證券界指仍面對續牌風險。



●信達生物：料2021年底前有4項產品上市。



●二手樓價指數加速反彈，二手樓價指數按周升0.71%，創37周最大升幅。

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