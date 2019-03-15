科技界新寵兒「LUPA」　炒美股你要識！

近年美股由科技股主導，而FAANG，即Facebook、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、Netflix及Google就帶動整個市場，令美股續創新高。不過，潮流永遠不會停留，只會更前衛，最新的科技投資概念有「LUPA」，究竟是甚麼呢？



「LUPA」由美國四間即將進行首次公開招股(IPO)的初創科技巨企第一個英文字母組成，L代表Lyft、U代表Uber、P代表Pinterest，A則代表Airbnb。這四間公司雖然來自不同行業，但同樣是靠手機應用程式平台突圍。



消息指，這一批美國巨企將會在今年掀起一股上市潮，投資者不宜錯失這個投資契機。其中電召汽車平台Uber的估值逾1,200億美元，而其競爭對手Lyft已在月初正式申請美國上市，計劃在納斯達克市場掛牌，市傳估值介乎200至250億美元。



另一方面，圖片社交媒體Pinterest亦已提交上市申請，消息指，股份或於六月掛牌，估值至少120億美元，集資約15億美元；至於共享短租平台Airbnb行政總裁Brian Chesky去年曾透露計劃在今年上市，但未有具體時間表，其估值達310億美元。



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