【多圖】環海·東岸現樓會所曝光　料下周標售尚餘單位

市區推盤氣氛熱鬧。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永表示，紅磡環海·東岸入伙以來，已售出的985伙中，已有逾9成完成收樓，交樓質素令人滿意。



他指出，尚餘23伙大部分1房戶，料今日（3月15日）發出新銷售安排，明日起開放現樓予有興趣人士參觀，最快下周招標形式發售，呎價料挑戰項目新高，之前最高呎價逾2.35萬元。



發展商今日首度安排傳媒參觀會所及現樓單位，會所室內、外面積共約7,800多方呎，提供室外泳池、燒烤場及健身室等設施。而1A座35樓D室，實用面積375方呎，間隔1房設計，連天台298方呎，該單位指引呎價逾3萬元。

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