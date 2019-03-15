內地客上季來港新做保單金額增30%　七季最多

保險業監管局(保監局)公布，2018年全年內地客來香港購買保險的新做保單保費，按年跌6.41%至475.76億元，但單計第四季，金額達134.59億元，按年增長30.49%，創7個季度最多，是2017年首季之後的新高。



上述新做保單當中，約96%是醫療或保障類型的保險產品，按年增14.6%至44.43萬張保單，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等，儲蓄或投資型保險則跌11.71%至1.93萬張；當大約99%為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。



新造業務方面，期內不包括退休計劃業務長期業務的新造保單保費為1,621.97億元，按年升3.72%，當中以投資相連的個人人壽及年金增幅最大，按年大增36.97%至174.1億元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm