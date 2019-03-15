【多圖】NAPA加推6幢洋房下周標售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下屯門NAPA加推6間獨立花園洋房，招標期由於下星期至6月30日，其中兩間為買家提供靈活裝修優惠，買家可以選擇發展商提供的裝修，或將相關費用自行設計。該盤累售385伙，包括371個分層單位及14間獨立花園洋房，共套現逾29.7億元。



樓盤今日(15日)開放全新C6號示範洋房，樓高兩層，採3房雙套房設計，實用面積2,038方呎，另備806平方呎的前後雙花園及585方呎天台。



他又指，集團於今年年2個半月共售出18間獨立洋房，共套現逾9.5億元，其中將軍澳MONTEREY今天透過招標再售出3間獨立洋房，平均呎價30,566元，套現逾1.83億元。

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