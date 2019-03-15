【中環剝花生】樓市真．復甦？專家話你知！

2019年03月15日 16:58
  • 東網電視
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    私樓、公居屋、夾屋樓價又再鬥破頂！沉寂一時的樓價又再上升，係真反彈定係大冧前嘅終極一升？

    市場消息指，吹風多時的一手樓空置稅將有細節出台！呢項政策對樓市影響有幾大？預期發展商又會有咩對策？

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