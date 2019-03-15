新創建：訂購波音737 MAX安排暫無改變

因應波音737 MAX停飛的事件，市場關注新創建集團(00659)與周大福企業的合資公司Goshawk Aviation去年向波音訂購約20架737 MAX系列飛機的情況。集團執行董事鄭志明接受外電訪問時表示，現階段無意改變上述飛機訂購，更相信是短期影響。



鄭志明稱，尚有4至5年才接收飛機，預期屆時問題會得到解決。他重申，對於出現航空意外感到悲傷，又認為是次事故對波音型號航機質疑未必會長時間持續，中短期內事情會回復正常。



2018年，Goshawk與空中巴士(Airbus)和波音(Boeing)分別簽署協議，購買合共40架全新飛機，目錄價格總值為45億美元。根據協議，空中巴士和波音將會分別交付20架A320 neo系列及20架737 MAX系列全新飛機予Goshawk，將於2023至2025年期間陸續交付。

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