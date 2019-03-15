投資理財「勝」經　教你由20歲贏到60歲！

自從香港有了強積金後，就算不懂財經，也要「被迫」為將來投資。最大的問題是，投資必有風險，若以將來「退休無憂」作為目標，究竟有沒有投資「勝」經可以一本通書睇到老呢？



有專家就話，投資理財「最佳方案」的確存在，但要根據唔同因素，例如經濟狀況、擁有資產數目、距離退休時間還有多少等，去作出調整。簡單來說，如果從年輕就開始投資的話，可以選擇更積極策略；同樣道理，愈接近退休年紀，「保本」就愈重要。最好的方法就是由開始踏入職場起，將收入5到10%用作投資計劃。聽起來猶如香港強積金...



【20歲開始：唔怕風險！投資未來趨勢】

投資要趁後生，因為年齡就係你最大優勢！20多歲的年輕人或未必有好高收入，但多數情況下，經濟負擔亦相對較輕，可以承受更高風險。所以，不妨考慮投資一些未來趨勢股，用較低成本博取更高收益。換言之，後生仔要揀「未來藍籌」。



特別可以留意的是，「健康、醫療及疾病預防」類型股票，因為呢類型股票只要能夠捱過研發階段，之後通常可以有不俗回報。





【踏入30歲：吼時機 投資新興市場股票】

20多歲起步要發掘「未來藍籌」，到了30幾歲亦都係「擁抱風險投資」的好時機，惟相比20多歲，投資年資已漸變成熟，就要留意合適的入市時機，同埋關注新興市場股票。



再者，在這段時間，多數人月薪都會不斷增長，購買力亦會增加。因此，投資目標應該最起碼要跑贏通脹，保持每年約5%回報，並利用呢段「黃金時間」實現儲蓄增長。



【邁向40歲：揀防守力高嘅收息股】

經過年輕階段，踏入「不惑之年」，投資成績及年資更成熟，開始要控制風險，如果仲想搵有利可圖的投資方法，可以研究防守力強、股息高的公司，從而獲取定期收益。



呢個階段，可以將每年收益率目標略微降低，但應始終保持在通脹以上，以免損失購買力，造成「明賺實蝕」。更重要的是，利用高息股票穩陣咁「錢滾錢」，累積更多資本。



【50歲以後：保本要緊！不求大賺最要穩陣】

不惑之後，就到「五十知天命」，呢個階段是多數人的「人生分界線」，真正要想想退休，為退下來作準備，更應將錢投入「更保守理財產品」。



在繼續賺取投資回報的同時，更重要的是保住你已有的資產，就算賺得少都冇所謂，直等到60歲退休。當然，若一開始就選中了「未來藍籌」，或許50歲連「保本」也不用了，因為早已賺夠...



總括來說，投資趁年輕，所謂的「勝」經都是由經驗開始。

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