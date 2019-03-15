【北水追蹤】續沽中信証券建行　買萬洲

港股今日(周五)表現向好，恒指重上29,000點，收報29,012點，升160點，主板成交回升至1,214億元，單是收市前後成交達298億元，主要是富時指數季檢於收市後生效。港股通成交額約113億元，按日增加22億元，佔主板成交額約9%。南下資金錄得淨流入約6.85億元人民幣。



北水大舉沽售內地券商股，其中，中信証券(06030)港股通錄得淨流出約4.92億元，為全日淨流出最多的個股。此外，建設銀行(00939)、友邦保險(01299)及中國太平(00966)亦分別錄得淨流出約2.73億元、1.61億元及1.18億元。



萬洲國際(00288)港股通錄得淨流入約1.53億元，為全日淨流入最多的個股。騰訊控股(00700)及恒安國際(01044)分別錄得淨流入約9,836萬元及9,537萬元。

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