AIG慶百周年　呢位先生竟然嚟搞寸Party？

美國國際集團(AIG)今年慶祝成立100周年，但有人出嚟話「簡直係廢話！」AIG邊有100歲咁話。邊個搞寸Party？竟然就係AIG本身嘅前主席Maurice "Hank" Greenberg！



近期AIG百年慶典宣傳話，集團源頭可追溯到美國人Cornelius Vander Starr於1919年喺上海創辦嘅保險公司。不過Greenberg就話，AIG頂多係1967年先出世！「點解咁清楚？事關AIG係我組建出嚟嘅！」



話說Starr喺1939年日本侵華時離開中國，之後輾轉將業務搬去美國，1960年Starr請咗Greenberg幫手，Greenberg就喺1967年將啲業務集合組建成AIG，兩年後仲帶領埋AIG上市添。Greenberg喺1968年起出任AIG主席兼CEO，仲坐足37年。



Greenberg幾乎半世人帶領住AIG，一度成為全球保險業一哥，家陣做乜好以有仇咁？咪就係有仇！事關佢2005年基本上係被迫走，當時AIG捲入連串帳目問題調查，被美國證交會、司法部等窮追猛打。



佢離開AIG後，將當年冇併入AIG嘅業務，繼續以Starr公司之名經營及擴充，同AIG係直接競爭對手。話說嗰位元祖Starr喺1968年去世前，指明Greenberg做佢繼任人。所以，Greenberg一直認為自己先係延續Starr嘅正統，佢自己間公司先名副其實有100年歷史。



望住依家啲印有AIG 100標誌嘅紀念品，好似T恤、棒球帽咁，Greenberg就眼冤，覺得自己畀人落面。「你估我會靜靜哋坐埋一邊等佢哋攞晒彩！」咪睇佢今年93歲，仲好好火。



佢直接打過兩次電話畀AIG現任行政總裁，投訴AIG誤導，要求更正，甚至喺一趟業界晚宴上逼到人家埋牆角。結果？無功而還。不過，佢律師呢排金晴火眼掃AIG個百周年紀念網頁，逐粒字查找「歷史被篡改」，睇怕大家今趟可買定花生、擔定櫈仔。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth