聯交所股權變動資料顯示，中國同輻(01763)於2019年3月11日獲富達增持30萬股，最新持股數目401萬股。



中國鐵建(01186)於3月12日獲摩根大通增持485萬股，最新持股數目約2.32億股。



中興通訊(00763)於3月11日獲摩根大通增持271萬股，最新持股數目3,805萬股。



元亨燃氣(00332)於3月11日獲Champion Ever Ltd增持10萬股，最新持股數目約29.95億股。



富力地產(02777)於3月11日獲摩根大通增持374萬股，最新持股數目5,206萬股。



廣汽集團(02238)於3月13日獲施羅德增持672萬股，最新持股數目約1.87億股。



惠理集團(00806)於3月14日獲杜巧賢增持134萬股，最新持股數目約5.2億股。



開元酒店(01158)於3月11及12日獲融通融海29號（QDII）單一資產管理計劃合共增持749萬股，最新持股數目約749萬股。



藥明康德(02359)於3月11日獲摩根大通增持5萬股，最新持股數目854萬股。



中國資源交通(00269)於3月14日被馮浚榜減持100萬股，最新持股數目約8.29億股。



創業集團(02221)於3月14日獲朱勇軍增持31萬股，最新持股數目8,202萬股。



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大眾公用(01635)於3月12日被New China Asset Management (Hong Kong) Ltd減持29萬股，最新持股數目5,305萬股。



中國人壽(02628)於3月12日被摩根大通減持2,581萬股，最新持股數目約4.96億股。



中國外運(00598)於3月11日被摩根大通減持202萬股，最新持股數目約1.26億股。



億和控股(00838)於3月12日被HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd減持54萬股，最新持股數目8,605萬股。



北京汽車(01958)於3月14日被GIC減持213萬股，最新持股數目約1.76億股。



太平洋航運(02343)於3月11日被摩根大通減持1,039萬股，最新持股數目約2.77億股。



藥明康德(02359)於3月12日獲施羅德增持34萬股，最新持股數目2,067萬股。



維他奶國際(00345)於3月14日獲澳洲聯邦銀行增持102萬股，最新持股數目約1.27億股。



星星地產(01560)於3月13日被張慧璇減持5萬股，最新持股數目669萬股。

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