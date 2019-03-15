電視廣播發盈警　料去年轉蝕2億元

電視廣播(00511)發盈警，透露正落實截至2018年12月31日止全年度業績，在參考星美最新資料後，由於公司估計很可能就星美債券錄得減值開支或虧損約5億港元，將導致全年虧損約2億港元，2017年同期則錄得淨利潤2.43億港元。



公司表示，注意到星美控股近期的通告，並透露電視廣播持有2,300萬美元、於2020年到期的年利率為9.5%無抵押可贖回定息債券(可延長至2021年)，以及8,300萬美元、於2020年到期的年利率為7.5%有抵押可換股債券(可延長至2021年)，兩者均由星美發行。



公司注意到星美近期以若干未償債務潛在轉為星美股權的方式來進行債務重組，以及以潛在認購星美新股份的方式來進行資金籌集，並已取得若干進展。公司表示，現時並非星美所提述的意向書或諒解備忘錄的訂約方。



公司亦從星美同一份公布中注意到，有關上述債務重組過程的該等已簽訂意向書及諒解備忘錄並不具法律約束力，且可能會或可能不會落實。公司強調，一直密切監察星美建議債務重組的發展，並對所有選擇持開放態度，現階段不會使公司受約束而進行或不進行任何選擇。在考慮任何選擇時，董事局將在任何時候均以公司及股東整體最佳利益行事。

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