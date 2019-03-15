華爾街大淡友：我是對的　只是結論提出得太早

一直唱淡股市，有「華爾街預言家」之稱的歐洲太平洋資本行政總裁Peter Schiff表示，「我是對的，只是我的結論提出得太早」。上周美國新增就業人數僅得2萬，遠差預期的18.1萬，Peter Schiff借題發揮。



他稱，市場根本沒有看清楚現實，對正在發生的事情一無所知，又謂：「每個人都無視這些數字(指經濟數據轉差)」，一廂情願地對所謂強勢經濟、繁榮經濟堅信不疑。



Peter Schiff強調要看到事情的另外一面，認為上周數據顯示美國工資上漲，對企業而言不是甚麼好消息，因為這意味着成本負擔加重。



對於他一直警示的金融危機未曾發生，Peter Schiff認為只不過是因為自己低估了需要的時間而已，關鍵在於這只是遲早的問題。

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