公屋也瘋狂！德田邨未補價售298萬　創區內新高

整體樓市氣氛上升，公屋樓價再破頂。藍田公屋德田邨德樂樓高層15室，剛於未補價第二市場以298萬元轉售，以實用面積407方呎計，呎價約7,322元料創區內同類物業新指標。



世紀21聯誠謝寶昭指，上址原業主去年11月已叫價約300萬元放盤，期間雖然有買家分別出價280萬及290萬元洽購，但仍堅持拒售，最終以高價出貨。事實上，與同戶型單位一月份成交相比，是次做價已漲約11%。



樓價重拾升軌，令過往成交量較少的公屋細單位，亦受追捧。美聯黃淑賢表示，青衣長安邨安泊樓一個實用面積264方呎單位，一房間隔，獲綠表客於第二市場以165萬元承接，呎價約6,250元。據了解，同類買賣個案要追溯至2016年。



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