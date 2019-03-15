你想Dream Home：女生幾千蚊創業　2年賺兩球首期

不少年輕人希望憑創業賺大錢，今期《你想Dream Home》女主角Belle因為「貪靚」，26歲時抱着一試無妨的心態，由老公打本數千元創立自家美容品牌。別以為她只是「玩玩吓」，但她其實認真對待，寓興趣於事業，結果兩年多已滾出超過200萬元作首期，並於4年前上車。



2015年對Belle而言是重要的一年，先結婚後置業，用了半年睇樓，原本預期買入樓價300餘萬至400餘萬元的單位，首期綽綽有餘，但奈何空間太細，所以希望買入三房戶，並調高Budget至約500萬元。最後買入元朗低密度屋苑，「落細訂」翌日剛好產子，3件人生大事都在同一年相繼完成。



Belle說，置業不是人生中非做不可的事，一般打工仔買樓艱難，不主張為了買樓而節衣縮食。雖然有人可以有本事「搵10蚊儲八蚊」，短時間儲到一筆首期上車，但卻要放棄旅遊及所有娛樂消閒，更需要犧牲與家人和朋友相處時間，認為人生不應該只為一層樓而活。



她續指，如果有意上車，便要想辦法賺更多錢，「我係有10蚊要諗方法再搵多10蚊嗰種人」，慶幸自己有老公打本，靠創業才賺到一筆錢，並由網店擴展至實體店，現時擁四間分店。結婚後的Belle很快有小朋友，為了下一代着想，既然已有首期，所以未有等樓價下跌便出擊。



當時樓市暢旺，業主「無價講」，但見叫價低於估價10萬元或2%。兩人與家人商量後，花了一日時間便決定以503萬元買入元朗一個三房連平台單位，首期連同釐印及律師費等開支共約230萬元。現時一家四口、一貓一狗及家傭居於逾600方呎的單位。



買樓看似順利，當中曾發生小插曲，幾乎要「撻訂」。兩人是自僱人士，置業前已諮詢銀行，得悉只要提供強積金證明便可獲批按揭，但「落訂」後才發覺原來要遞交不同文件，包括財務報表等，但仍不獲批。剛好小朋友出生後要留院一個月，當時「又嬲又唔開心」，最後經按揭轉介公司幫忙才順利批出六成按揭。



育有兩子的她覺得下一代買樓可能更難，所以為人父母，有能力會幫兒子置業。今年底或會再入市，預算樓價900萬至1,000萬元，希望住得比現時更寬敞。如果搬屋，現居物業會考慮放租，待兒子長大便送予他們。

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