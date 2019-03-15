1周10大驚奇：下周起...全球股市恐跌市開端？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；2月1日預言2月要抖氣，惟不會大跌；3月1日則料3月平穩度過，結果港股本月暫累升約379點，冀繼續為讀者帶來具國際視野的另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。之後會怎樣？下周起要謹慎了，這亦是異象今年首次響起警號！



【1、異象：下周起...全球股市恐跌市開端？】

周五(3月15日)是美國股市「四期結算日」，或預示着下周股市跌多升少。所謂「四期結算」，指的是每年3、6、9及12月的第三個星期五，四期包括股票指數期貨、股票指數期權、股票期權及股票期貨。由於四期結算3個月才出現一次，故對市場的影響力較大。



野村董事總經理、全球市場跨資產策略師Charlie McElligott本周表示，由於轉倉頻繁，本周美股或傾向上揚，惟往績預示下周起，3月餘下時間都是偏軟居多。



事實上，有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch統計的資料亦顯示，美股本周會偏向上揚，但任何的技術上升都是短暫。回看過去26年，標指接下來的一周(即下周)僅錄得10次升市，其餘16次是跌市，跌幅中位數約0.7%。



就此，McElligot認為，據他的觀察，相信下周會重演跌市。



值得注意的是，若美股不濟，港股亦難以大幅做好，投資者宜多留意。



【2、股市點解要跌？炒到連企業盈利倒退也不理】

美股「四期結算」並非新鮮事，為何斷定下周恐是跌市開端？其他原因如下：



美國華爾街大行摩根士丹利本周警告，股市調整似未完，有證據預示更多的下跌風險就在眼前。其中最重要的是，市場原預期標普500大企業今年每股盈利會下跌4至5%，惟最新已預期每股盈利跌6%；相比之下，標指於去年聖誕節見底後累彈逾17%，反映投資者只顧着聯儲局「放鴿」及中美貿易談判有機會達成協議，而忽略了企業盈利因素。(本文附圖一)



該行近年測市奇準的首席美股策略分析師Michael Wilson直言：「企業盈利修訂的幅度是我們見過最糟糕的一次，因為所有行業的銷售和邊際利潤指引均下降。盈利衰退是真實的，而且比2015至2016年更廣泛。」



回看2015年中之後，美企盈利連續5季倒退，當時美股經歷過兩次逾10%的大調整。如今企業盈利料在首季收縮，次季亦預期增幅不大，Wilson更擔心全年不濟。事實上，他在2月就大幅下調了今年美企盈利增長預測，由4.3%降至僅增1%，主因是去年第4季表現未如理想。



事實上，有兩個經濟數據或能佐證Wilson的擔憂，就是美企2月削減職位的數目創2015年7月以來單月最高；美國2月非農就業職位僅增2萬個，為2017年9月以來最少。Wilson認為，在企業盈利未轉好之前，很大機會要先經歷更壞情況。



由於Wilson近年測市奇準，成為媒體熱門採訪對象。他重申，美股僅上落市，標指目標是2,750點，未來一年波幅介乎2,400至3,000點之間。



【3、股市點解要跌？高盛給出3大理由】

除了大摩，高盛本周也警告美股今次反彈浪可能很快結束，原因有三：



●企業回購股份期結束。該行指出，在3月25日至5月3日期間，75%的標普500企業將進入回購「休眠期」。往績預示會導致回購活動大跌約35%，而回購被視為美股升市最大推動力之一。



●圖表。技術上，標指一旦突破2,817點，將觸發技術買盤；相反，一旦跌破2,798點，可能會進一步尋底。目前看似向下機會居多。



●成交量。近日美股成交量不算大，惟指數期權成交量今年卻增加10%以上，即股市上升動力來自短線炒賣，非長線看好，並推高了股市。不過，由於他們是短炒，支持美股反彈的力量終會消退。



【4、股市最悲跌幾多？插穿去年底低位...】

若股市重啟跌浪，會跌多少？美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt本周警告，根據波浪理論，由於標指未能上衝2,875點，似見了短期頂部，有機會掉頭瀉至2,200點水平，即較目前有大約兩成下跌空間。



他指出，標指仍處牛市「4浪」的「c微浪」調整(即該浪式最後一次調整)，最差可以大跌至2,200點，之後才實現「5浪」的終極上升。他估計，美股「未來數周」會處於調整市，首階段支持區間介乎2,500至2,600點，之後再反覆下跌，最懷情況就是跌到2,100至2,200點，以完成「4浪」調整，即跌穿去年低位。



不過，他重申美股仍是牛市，標指「5浪」目標是3,200點，最樂觀是4,000至4,100點，預計會在2022至2023年實現。



事實上，Gilburt近年測市頗為準確。舉例來說，他在去年11月警告，由於標指跌穿了2,880點支持位，料大幅波動，未來數周恐插逾500點或19%。結果標指在去年12月26日低見2,346點！



在「波浪理論」中，「牛市」分1至5浪，其中1、3、5是升浪，2及4是調整浪，在每一個浪期間，又可以分為1至5微浪，其中1、3、5微浪是升浪，2及4微浪是調整浪，亦可再細分a、b、c。當確認「牛市」終極5浪見頂後，就是「熊市」的A、B、C浪，其中A及C是跌浪，B是反彈浪。



【5、股市最悲跌幾多？佢話40%以上】

上述累跌兩成未算驚？現年72歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman本周再次警告，經濟基本因素不足以支持今年股市升浪，下跌空間多達40%！回看他於2月中警告「審判日」快到，呼籲投資者要離場，持有現金等股災。



他本周說：「目前股市只是充斥着『即日鮮』投機、圖表傻仔、機器人，毫無理性或投資分析。現時的事實是沒有(美國總統)特朗普繁榮，經濟擴張期已近尾聲，衰退沒有被取締，將在未來一兩年內發生。」



他重申：「我們已見了特朗普頂部，即標指已在去年9月創下2,940點歷史新高。我認為這頂部將是長期頂部，特朗普愚蠢地擁抱股市。」



因此，他警告，標指將瀉至1,600點或更低，即由現水平大跌40%以上，理由是「全球已出現很多逆風，我們看到歐洲及中國的出口數據顯示重大麻煩，美國自己的數據也變得疲弱。更重要的是，美國財赤創紀錄，是最令人不安的逆風、巨大的風險。不論是華爾街或華盛頓，都完全瘋了，完全忽略債務風險。到了2020年，我們就會進入財政危機，因所有二次大戰後嬰兒潮的人士將退休，對社會保障及醫療需求將會上升，這是我們不能逃避的，真的是大問題。」



他又警告，即使中美貿易爭端獲得解決，也不會改變其看淡觀點，「那些認為中美能達成協議會令一切變得美好的人，我覺得可笑。」



Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，沒有再次「貼中」。



【6、股市點解要跌？睇睇這「古老指標」...】

其實，早有「古老指標」預示美股有危險，就是「道瓊斯運輸指數」截至上周五(3月8日)連跌11個交易日，為1972年以來、即47年最長連跌紀錄，到了周一(3月11日)才止跌。



該指數始於1884年，早於大家熟悉的道指(1896年)，如今已有135年歷史，當中僅5次出現連跌11日，而史上最長連跌紀錄為12日。(本文附圖二)



由於該指數一向反映着美國整體經濟健康狀況，同時可預示全球經濟，故惹來華爾街注意。雖然連跌紀錄已告終，但根據二次大戰後的往績，該指數連跌10日以上，主要發生在1966至1969年，當時正值越戰時期，大家熟悉的道指在1966年初創下當時新高後，就一直長期處於大型上落區間，介乎750點至1,000點左右，動輒累跌兩成是等閒事。目前種種迹象亦顯示，美股同樣似處於大型上落區間。(本文附圖三)



美股早有「道氏理論」之說，已逾百年歷史。這是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。



【7、股市點解要跌？目前狀況確實很似1960年代】

上述提及道瓊斯運輸指數連跌11日，對上一次連跌密集期是1960年代。其實，目前經濟狀況也似當年。



本周有分析警告，直至目前，連美國聯儲局也未能解開「世紀之謎」，就是美國經過多年低利率、失業率降到超過歷史「全民就業」水平的3.8%之後，究竟通脹去了哪裏？



回看聯儲局於2012年1月，明確設定通脹目標2%，之後通脹一直平均處於1.4%，即使扣除波動較大的食品和能源價格，核心通脹亦僅1.6%。換言之，7年也未達標。根據往績，全球經濟是有「突然死亡」的風險，因如今情況恍如1960年代中期。



當時美國經濟迎來二戰後的全盛期，整個1960年代失業率從7%穩步跌至4%以下。在失業率降至低於5%後，核心通脹仍在一段時間內維持在2%以下，甚至曾低於1.5%...現時美國、甚至全球都似曾相識。



然而，在1960年代，當失業率進一步跌至4%以下後，通脹竟然失控！隨後一年，美國核心通脹飆兩個百分點，一下子由低於2%飆至4%，再過一年又升了2個百分點，達到了6%！不過，當時失業率仍維持在4%以下。於是，聯儲局只有一個方法，就是急速加息。結果是通脹受控了，失業率則失控了，1970年代經濟衰退從此展開。



更重要的是，目前遇上的「世紀之謎」是否像1960年代？連聯儲局也無法排除。當時道指熊市瀉36%左右。(本文附圖三)



【8、「世紀之謎」怎解釋？新債王如此說...】

上述提到「世紀之謎」令聯儲局突然放鴿，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)，本周就試圖解釋為何聯儲局突然停止加息，甚至很快宣布停止「縮表」。



首先，他再次警告，美國經濟可能陷入惡性循環，去年展開的熊市至今仍然持續，絕非牛市！接下來他就解釋，近期美股大漲，主因是聯儲局立場極速由鷹變鴿，相信當局將保持資產負債表規模約3.5萬億美元，即較目前約4萬億美元輕微下降，反映「縮表」(即向市場沽售美債)將很快停止，理由很簡單：就是「聯儲局可能意識到沒有其他人想買釋放到市場上的債券」。



他稱，由於市場對美債需求或降，反映債息難大幅回落，令融資成本更高，而美國債務又不能無止境地增長，情況很令人困擾。因此，他預期今年美股將以跌市作結，並會跌破去年底低位(即道指恐跌穿去年12月26日創下的21,713點)。



事實上，全球最大基金公司之一貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)近期亦警告，中美貿易戰最大影響是令美國國債需求減少。他稱，最令他憂慮的是，由於中美存在貿易逆差，故中國將部分美元用來買入美債，令目前持有美債總值約1.3萬億美元。倘中美達成協議，即預示中美貿易逆差會減少，中國就很大機會減少對美債的需求。



更大的問題是，若中國對美債需求減少，誰能承接如此龐大的購買力？



【9、周小川也開腔警告中國...】

講完美國，當然要看看影響港股表現的中國內地。中國人民銀行前行長周小川本周直指，雖然中國正不斷持續去槓桿，但債務水平仍屬過高，必須從日本「失落的十年」中汲取教訓，控制債務水平。



他稱，日本曾經發展得很快，但後來遇上所謂的「失落的十年」(即日本1990年代開始的經濟衰退時期，有指應是「失落的二十年」)，中國經濟可能也有類似的過度負債問題，需要吸取歷史教訓。



事實上，中國將步入日本經濟後塵的說法不是僅僅周小川一人提及，不少人也憂慮樓市和人口老化。值得留意的是，2017年就有分析警告中港樓價2018年見頂大跌，原因在於日本經驗。



2017年有分析警告，回看日本20至64歲勞動人口比例在1980年代初期達到頂峰，樓價則於1990年代初見頂。至於中國，國家統計局數據顯示，在2010年勞動力人口見頂，如果根據日本經驗(勞動力人口見頂後8年左右樓價見頂)，2018年樓價大冧似乎並非無可能。



事實上，目前中港樓市確實仍未能升穿2018年頂部...



【10、仲講「How are you？」唔好喇...】

最後分享一下「開場白」！一般來說，若以英語向人問安，可能多數人會說「How are you？(你好嗎？)」不過，哈佛大學研究人員指出，無論怎樣，在社交場合與陌生人閒聊，千萬不要用「你好嗎？」來打開話題...那麼，成功人士「吹水」會如何開始呢？要善用以下7大竅門：



●善用A.C.T.技巧，即A(authenticity)：真實；C(connection)：有連結；T(taste)：讓別人了解你是怎樣的人



●別做「新聞快訊」。很多人都喜歡利用最新的交通、天氣及體育新聞來打開話題，猶如新聞快訊一樣。但專家建議最好避免，反而應嘗試講講對你來說更重要、更切身的題目。



●觀察周遭環境。可以看看身處的場合中，有沒有一些古怪、有趣的玩意，可能是一幅畫、一件擺設，當中或者有一些獨特之處，好讓你作為談話開端。



●分享自己的事。不妨「開心些牙(Share)」，例如「我收養了一隻寵物」、「我的孩子周末第一次騎單車」等。



●想傾偈唔好等。原因是在等待時，或會有人「搶去」了你原本想講的話題，又或者被更健談的人搶先出擊，錯失交談機會。



●留意肢體語言。講話的語調、臉部表情、眼神接觸，都有助加強別人與你聯繫。試回想與別人談話時，你是否直視他人雙眼？講電話時語調是否溫和？



●切入重點。如果對話順利進行，進一步則可以談及另一些話題，以展現你個人的學識及貢獻等。



謹記不要「How are you？」，因這猶如「Hi...Bye...」，好易Dead air(冇嘢好講)。

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