一周專家樓評：樓價再現強勢？升市背後原因係...

樓市頻現破頂成交，是否預示只有幾個月的調整市已玩完，市況強勢再現？專家分析指，有兩大關鍵因素撐市，究竟係乜？香港零售市道一般，今年舖市係咪無運行？購買社福物業有甚麼地方要留意？地產經紀做過億「大刁」有乜竅門？



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【汪敦敬】：點解樓市報復式反彈？

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樓市又出現報復式反彈，在2009年之後已第4次出現類似的樓市調節。09年之後，牛熊理論已不適用去評估香港樓市，在此期間筆者亦開始發表「龍市理論」，每一次都可以在事前掌握到樓市調整與反彈的時間表，既然有成績，應該讓各位進一步認識「龍市理論」。



「龍市」是一個服務中國資金為主與宏觀調控市場的走勢理論。以香港樓市為例，已經由當年的高借貸進入低借貸的時代；由97年的資金不足，到現在資金氾濫的年代；由高供應變為供應不足。加上息口很低的關係，每次調節都會將原本低泡沫的市場進一步強化！



更加重要是，每次樓價下跌的時候，市場都會聚積更多的購買力，這便是筆者認為的「假跌」，與過去97年時樓價調整不斷蒸發購買力是相反。



在有關基礎之下，樓價是不斷以「龍市一期」即釋放購買力，與「龍市二期」即樓價調節，兩期交替出現，形成一浪比一浪高的樓價趨勢。



最近出現的「假跌」是去年8月開始，一如既往，去除了很低泡沫的同時，結果是聚積了更強的購買力。香港的M3連創2個月新高，定期存款更大幅增長，原本市場購買力是愈積愈多，只是市場氣氛欠佳轉了定期，有關購買力會在市場氣氛好轉時逐步釋放出來。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【陳永傑】：失業率低 樓價難大跌

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統計處公布香港最新失業率是2.8%，是去年2至4月以來，連續第10個月維持在相同水平。縱使有不少人認為香港樓價會大跌，但筆者相信只是調整而非狂瀉。加上中國與美國的貿易磨擦有明顯好轉迹象，更加不宜看淡樓市。



香港失業率企穩在2.8%水平已有一段時日，期間發生中美貿易磨擦，互相提高對方出口貨關稅，不但影響到香港經濟，中國、美國及全球經濟亦同受害。儘管如此，香港失業率仍然長期企穩於2.8%的低位，反映就業情況不差。



樓價自去年8月份回軟，跌幅曾約有1成，因失業率太低，幾乎全民就業，樓價再跌空間不多。從來香港失業率低企的時候，樓價都比較堅挺。近期中美貿易關係緩和，只要無惡化，樓市可望回穩。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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【林浩文】：核心零售舖租快見底

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今日想跟大家談談零售業市場，雖然最近香港零售市道好像一般，街舖租金亦有所下跌，但在傳統的核心零售區如銅鑼灣、尖沙咀，依然是人山人海，內地的消費人群亦沒有下跌。



筆者認為，最大轉變是消費模式，從前國內遊客來港主要是買奢侈品，又或是買黃金，現在很多來港買日用品、化妝品，音響器材。



大家看看傳統四大區的舖位租金均有不同的變化，從前業主將幾間細舖合併成為大舖出租予奢侈品牌，租金可高達每方呎1,000元至3,000港元。



隨着近年消費模式改變，租金已經不斷向下調整，有不少大品牌有些選擇不續租，若果有續租，租金亦向下調整了不少。在這情況下，街舖有一定的壓力，但筆者相信今年租金已差不多見底。



至於商場，商場與街舖定位不同，商場有很多不同的租戶群，又可以做市場推廣。估計今年商場的租金會有3至5%的上升空間，零售商舖的壓力會較大，商場有一定的優勢。整體而言，香港的旅遊和零售業仍是正面。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【黃仲澧】：社福物業點揀好？

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相信大家也留意到早前財政預算案公布將會撥款200億港元購置60個物業作社福用途，以應對政府在增加社福設施時經常遇到場地不足的問題。當中如何揀選適當的地點和物業，則是一個更加值得注意的地方。



首先，政府計劃購入的物業在規劃上是否容許用作社福用途？抑或還需另外完成更改土地用途的規劃申請，才能夠開始讓相關的社福設施開始運作？



另外，政府計劃購入物業的地點是否對應市內社福設施需求最殷切的地區？政府可能需要掌握人口統計方面的有關數據及資料，如各區目前和未來老齡人口的上升速度等，並在地圖上鎖定適合設置社福設施的地點。



如此一來，在合適的現有物業中提供社福服務，除了能令措施適切地讓更多有需要的市民受惠外，亦省免了政府另覓土地改劃作社福用途所耗費的時間。



普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧



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【黃漢成】：過億大刁點促成？

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地產代理一般根據物業成交金額按比例收取佣金，物業成交金額愈高，佣金自然愈加豐厚，所以代理們皆冀能促成大手成交，造就可觀收入；惟大手成交難度極高，要促成此等大額交易，代理則要付出非一般的努力。



要促成大手交易，有3個條件不可或缺：第一是知識，代理如欲向客戶推售，要設法發掘該物業的升值潛力及獨特賣點，當中牽涉到極專業知識，例如地積比率計算、建築物用途規定及高度限制等。第二是經驗，每一個物業的價值已經在現價中表現出來，如要向客人推銷，一定要發掘這個物業的潛在價值，才能有賣點推銷給客人。第三是關係，經紀跟業主關係如果好一點，促成交易的機會亦會大增。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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